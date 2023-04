Visite de Mamoudou Ibra Kane aux éleveurs de Dalifort : «L’élevage est au cœur des préoccupations de notre mouvement»

Cette rencontre avec les éleveurs qui lui ont réservé un accueil chaleureux, a été l’occasion pour Mamoudou Ibra Kane d’aborder la problématique de l’Elevage au Sénégal et la place que ce secteur occupe dans le programme de Dcm.



«Nous sommes venus rendre visite à Mamadou Amadou Tall, aux éleveurs du Sénégal en général. Nous avons voulu également dire que l’élevage est au cœur des préoccupations de notre mouvement, car nous ne pouvons pas développer le Sénégal sans l’élevage», a-t-il dit. S



oulignant que cela fait «désordre» de voir que «près de 60 milliards sont dépensés chaque année pour importer du lait». Dans un contexte où le département a été confié au Premier ministre après le départ des ministres rewmis¬tes, MIK souligne qu’il faut «tout faire pour que l’éleva¬ge soit un secteur auquel nous accordons la plus grande attention».

«C’est un secteur qui crée de l’emploi, qui est en mesure de nous assurer l’autosuffisance alimentaire en viande et en lait», a-t-il ajoute.

Bes Bi