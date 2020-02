Visite de Mike Pompéo au Sénégal: La signature de cinq accords annoncée

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

La signature de cinq accords sanctionnera la visite de Mike Pompéo au Sénégal, où le secrétaire d’Etat américain entame ce samedi une tournée africaine, qui le conduira ensuite en Angola et en Ethiopie, a appris l’APS d’un officiel américain.



Au cours de cette visite, le secrétaire d’Etat abordera des thèmes liés à la jeunesse africaine, au ‘’leadership dynamique’’ des pays visités ainsi qu’à la croissance économique, le commerce et les investissements privés sur le continent, renseigne la même source.



Dans le programme de la visite de M. Pompéo à Dakar, il est prévu un forum des affaires, un service religieux pour promouvoir la tolérance confessionnelle au Sénégal et une réunion bilatérale avec le président de la république, Macky Sall, suivie d’un déjeuner.



Aussi, une visite et des échanges avec le personnel de l’ambassade des Etats- Unis à Dakar figurent dans l’agenda du secrétaire d’Etat américain, qui devra également se rendre au CESAG pour rencontrer la jeunesse.



‘’ Le secrétaire d’Etat commence son voyage à Dakar et nous nous en félicitons beaucoup. Nous fêtons cette année le 60ème anniversaire des relations entre le peuple américain et le peuple sénégalais ’’, se réjouit notre source, signalant que 18 entreprises américaines sont en train de frapper à la porte du Sénégal pour d’éventuels investissements.



Cette tournée africaine du Secrétaire d’Etat américain se tient du 15 au 19 février.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos