Visite de Sidiki Kaba en Chine : Dakar et Beijing en coopération exemplaire

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juin 2018 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

Il y a des jours comme ça où tout vous sourit. Tout vous enveloppe d’une immense joie et d’une indescriptible fierté. Comme celui de ce mercredi 20 juin 2018, quand la belle victoire de l’équipe nationale du Sénégal sur la Pologne, en guise de matière d’entrée à la Coupe du Monde en Russie, accompagne la visite officielle en Chine du Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Sidiki Kaba. Sa première en Asie consacrée à ce grand pays qui noue une coopération exemplaire avec le «Pays de la Téranga». La joie d’une victoire que d’ailleurs les Autorités chinoises n’ont pas manqué de partager avec la délégation sénégalaise, qui affichait fière allure de « Lion» ayant sauvé l’honneur de l’Afrique en ce début de la Coupe du Monde.



C’est par un lieu hautement symbolique que la visite officielle du Ministre Sidiki Kaba et sa délégation comprenant l’ambassadeur du Sénégal en République populaire de Chine a démarré : «la Cité Interdite». C’est un lieu féerique marbré par une architecture majestueuse, gorgé de l’histoire millénaire de ce grand peuple et sur lequel, au 15ème siècle se sont succédé plusieurs dynasties impériales, comme a eu à le souligner le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, après une visite guidée.



Une occasion offerte aussi au ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur Sidiki Kaba de repréciser la philosophie qui guide la diplomatie sénégalaise définie par Son Excellence le Président de la République Macky Sall. A ce titre, il fera remarquer que « la diplomatie sénégalaise est ouverte et elle s’exerce à travers des principes que le Président de la République Macky Sall a eu à définir : être dans la promotion de la paix et de la sécurité internationale, dans la politique de bon voisinage avec les meilleures relations pour une intégration sous régionale et panafricaine ».



Mais la diplomatie sénégalaise, ce sont aussi, relève-t-il, des liens de coopération avec le Moyen-Orient, l’Europe, l’Amérique Latine et l’Asie comme en témoigne sa visite officielle en Chine. «Nous allons partout dans le monde où il est nécessaire de promouvoir la coopération, la défense des intérêts du Sénégal et la protection de nos compatriotes partout où ils sont pour qu’ils vivent dans de meilleurs conditions. Le Sénégal est un petit pays mais une grande puissance diplomatique», a déclaré le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.



Après la visite à «la Cité interdite», le ministre sénégalais a été reçu par Monsieur Yang Jiechi, directeur du Bureau du Comité Central du travail affaires étrangères du Parti communiste chinois. Il a été beaucoup question de l’exemplarité des relations qui lient le Sénégal et la Chine, mais aussi le Président de la République du Sénégal Macky Sall à son homologue de la République populaire de Chine, Xi Jinping, comme le renseignent à suffisance les huit rencontres qu’il y a eues entre les deux chefs d’Etat.



Cette exemplarité des relations entre les deux pays et leur Président a été soulignée lors de la séance de travail et le diner offert au ministre sénégalais par son homologue, le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine et Conseiller d’Etat Wang YI. Une coopération qui a été revisitée et qui est marquée par de grandes réalisations achevées, et d’autres en construction comme l’autoroute Illa Touba mais surtout d’autres chantiers en perspective.



Les deux ministres se sont réjouis des convergences de vue entre leurs deux pays sur les grandes questions liées à la paix, à la sécurité et la stabilité du monde. Non sans saluer, concernant le Sénégal, l’initiative chinoise concernant le projet Ceinture et Route de la soie. Un entretien qui s’est terminé par grand souhait émis par le Ministre des Affaires Etrangères de Chine, de voir le Sénégal aller très loin dans la Coupe du Monde qui se déroule en Russie.



Le séjour officiel du ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur s’est achevé par une visite à la mythique «Grande muraille de Chine.













Par Soro DIOP (BEIJING. correspondance particulière)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook