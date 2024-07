Visite de Woodside à la Sar : Les deux structures explorent des axes de coopération

«Après avoir annoncé le 11 juin 2024, la disponibilité du premier baril de Sangomar, une délégation de Woodside Sénégal composée du Vice-Président M. Clive Jones et du Directeur de Woodside Sénégal, Cheikh Guèye a été reçue ce mercredi 24 juillet 2024 par la Direction générale de la Sar », lit-on dans le document.



Cette rencontre, explique-t-on, s’inscrit dans une dynamique d’exploration des axes d’une future collaboration entre la Sar et Woodside.



«Pour rappel, la Sar avait à travers son projet Acatbs adapté ses installations pour traiter le brut Sangomar et augmenter ses capacités de stockage. Ainsi, la capacité de raffinage est passée de 1,2 millions tonnes à 1,5 millions tonnes par an.



En prélude de la livraison prochaine du brut Sangomar à la raffinerie de Mbao, Woodside Sénégal a tenu à rencontrer les autorités de la Sar afin de s’aligner sur les conditions d’un partenariat gagnant-gagnant », fait savoir la Sar. La Sar dit avoir informé Woodside de son projet de développement dénommé Sar 2.0 , qui en plus de porter la capacité de raffinage à 5 millions de tonnes selon les spécifications AFRI6, vise également à diversifier ses activités en s’orientant vers la pétrochimie.

Adou FAYE







