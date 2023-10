Visite de chantier à Rufisque : Mme Astou Diokhané Sow témoigne de l’intervention renforcée du programme Promovilles

Accompagnée de ses collaborateurs, la Coordonnatrice nationale a constaté le redémarrage effectif des travaux au niveau du Boulevard Maurice Guèye de Rufisque (2x2 voies, démarrés sur 1,5 Km entre le rond-point SOCOCIM et celui du TER), suite à un arrêt du fait des difficultés de l’entreprise exécutante, malgré toutes les dispositions techniques et financières prises par l’Etat du Sénégal.



Elle a tenu lors de la visite, à rassurer les populations sur la finalisation de cette section : « Nous sommes rassurés de voir que les travaux ont effectivement repris sur le Boulevard Maurice Guèye, la grave bitume est en train d’être posée sur les 1,5 Km. Il reste les travaux confortatifs (trottoirs, fermeture des caniveaux), l’éclairage public et quelques aménagements. Nous sommes conscients des désagréments que ces retards avaient occasionnés chez les populations et nous œuvrons tous les jours, pour une finalisation dans les meilleurs délais ».



Au-delà du Boulevard Maurice Gueye, le programme Promovilles procède également à la réhabilitation du Canal de l’Ouest de Rufisque, longue doléance des populations de Rufisque et dont les travaux consistent à la construction de 975 mètres linéaires de canal cadre en béton armé, la réalisation des ouvrages de raccordement des canaux secondaires, la reprise du Pont de Valdafrique, la construction d’une station de relevage, un aménagement urbain sur l’espace au-dessus du canal. Sur les 975 mètres linéaires du canal, 500 m ont déjà été réalisés. Pour ce qui est du pont Valdafrique, les aménagements sont en cours. La station de pompage de relevage est aussi en cours de réalisation.



Ce déplacement a aussi été l’occasion de visiter les travaux de pavage en cours dans le cadre du programme XEYU NDAW NI sur :

- le tronçon ACAPES - SOCOCIM qui traverse Gouye Mouride, sur un linéaire de 2,5 km ;

- l’esplanade de la mosquée Arafat de Rufisque Est.



Des jeunes de Rufisque ont été sélectionnés, formés et insérés dans ces chantiers.



La Coordonnatrice nationale n’a pas manqué de rappeler que le programme Promovilles a finalisé dans la ville de Rufisque, plus de 4 Km de voiries ouverts à la circulation sur Cité Gabon, l’axe Serigne Mansour Sy, le tronçon passant devant la mairie de Rufisque Est et la boulangerie ibrahima Ndao.



Globalement, sur 26 milliards FCfa investis par l’État du Sénégal dans le département de Rufisque, à travers le programme Promovilles, 20 milliards FCfa sont destinés à la ville de Rufisque.