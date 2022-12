Visite de chantiers de l’Onas : La zone de Captage donne satisfaction Mamadou Mamour Diallo, nouveau Directeur général de l’Onas et ses équipes, ont entamé une série de visites à Grand Yoff, aux Parcelles Assainies, à Cambérène et à la station d’épuration de Cambérène. L’initiative ayant pour objectif d’évaluer les chantiers en cours, rentre dans le cadre des visites de travail programmés à Dakar et à l’intérieur du pays. Mamour Diallo indique que le président de la République, Macky Sall, avec ses multiples chantiers, a beaucoup fait en matière d’assainissement.

Le nouveau Directeur général de l’Onas, Mamour Diallo s’est dit rassuré ce lundi, de ce qu’il a constaté sur le terrain. Constatant chantiers réalisés à plus de 80%, il espère un hivernage moins difficile pour les populations dans ces zones. La visite a commencé par le bassin de rétention de la Zone de Captage qui a connu plusieurs débordements durant l’hivernage 2022, à cause des pluies exceptionnelles. L’idéal des travaux réalisés sur cette zone, relève-t-il, est de réduire ces débordements et inondations. Et, révèle-t-il, l’Etat a mobilisé pour 2023, un budget de 800 millions de francs Cfa pour des actions d’urgence. « Déjà, un montant de 16,306 milliards de francs Cfa autorisé par l’Etat lors de la Loi des finances 2023, concerne la zone de captage et environs, l’hôpital Philipe Maguilène Senghor et la Cité Bellevue ».



Le Dg de l’Onas rappelle une étude en cours, devant servir de base à la prise de décision. Il a été retenu pour 2023, le curage et le reprofilage du bassin, pour augmenter sa capacité de stockage, la reconstruction en béton armé et la rehausse du mur et les aménagements nécessaires, l’augmentation de la capacité de pompage. « Il faut dire que l’ouvrage s’étend sur une superficie d’environ 6 hectares. Il est le réceptacle des eaux de Liberté 6, de Bourguiba, de Grand-Yoff, de Castors, avant leur pompage en mer. La station de pompage est munie de 3 pompes d’une capacité de refoulement de 4500 m3/heure ».



Par la suite, le cortège s’est dirigé aux Parcelles assainies, Unité 15. Le DG informe que cette unité a bénéficié d’ouvrages d’assainissement grâce au Programme Décennal de Lutte contre les Inondations (PDLI). Le paquet d’ouvrages est composé, entre autres, d’une station de pompage de 1000 m3/jour. Ce système a permis de réduire l’ampleur des inondations dans plusieurs zones basses et de soulager la station de pompage des eaux usées existante. Le coût global de ces réalisations est 250. 000 000 FCfa.



Mamadou Mamour Diallo s’est aussi arrêté Ndiaga Mbaye. Dans le cadre du Programme Décennal de lutte contre les Inondations (PDLI), l’Etat du Sénégal a construit des ouvrages au quartier Ndiaga Mbaye des Parcelles Assainies, pour un coût de 140. 000 000 FCfa. Il s’agit de 3 batteries de grilles et d’un réseau gravitaire en DN 800. Par ailleurs, ils se sont arrêtés à l’Unité 7 des Parcelles Assainies, qui n’a pas connu autant d’inondations en 2022. Ce n’est pas un secret. Les 4 batteries de grilles, une station de pompage d’une capacité de 1000 m3/heure, réalisées dans le cadre du Programme Décennal de lutte contre les Inondations (PDLI), ont été à la base de l’atténuation des inondations. Ces ouvrages ont coûté 250.000.000 FCfa. Ces investissements, reconnaît-il, ont produit des effets positifs en termes de gestion des inondations et de préservation des habitations et de la mosquée du quartier.



