Visite de courtoisie à portée économique : Le Président Bassirou Diomaye FAYE reçoit le Groupe COFINA

Une visite de courtoisie aux allures économiques, étant donné l’attachement réaffirmé de COFINA au Sénégal, première implantation du Groupe et marché stratégique dans le déploiement de son modèle panafricain.



Le Groupe COFINA, à travers sa filiale locale COFINA Sénégal, agit en faveur de l’inclusion économique, du financement des chaînes de valeur et de la formalisation des PME. Une contribution que la délégation conduite par le Président Directeur Général du Groupe juge « pleinement alignée avec les priorités de la Vision Sénégal 2050».



La visite de la délégation de COFINA a également permis de présenter les synergies en cours avec le Groupe NEEMBA, entreprise industrielle panafricaine spécialisée dans la transformation d’équipements agricoles et présidée par Jean-Luc Konan. Les deux agissent en complémentarité pour structurer un écosystème combinant finance et production au service des territoires. Aussi, le PDG du Groupe COFINA et Président du Groupe NEEMBA a-t-il déclaré : « Le Sénégal a été un point de départ concret pour le Groupe COFINA. C’est un marché où nous avons appris, grandi, et que nous continuons de considérer comme essentiel dans notre engagement à accompagner les économies africaines de manière utile et durable. »



Quant au Président Diomaye Faye, il a salué cette démarche en soulignant l’importance d’un partenariat constructif entre secteur public et secteur privé, en faveur du développement économique et souverain du Sénégal.

Malick NDAW