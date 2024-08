Visite de la Ministre de la Pêche : Vers une Optimisation des Infrastructures Maritimes à Hann et Thiaroye La visite de la ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Dr Fatou Diouf, au quai de pêche de Hann, a mis en lumière l’importance du complexe frigorifique en cours de finalisation. Ce projet, achevé à 97%, représente une avancée majeure pour la conservation des produits halieutiques, permettant ainsi aux pêcheurs de mieux préserver leurs prises. L'infrastructure devrait être inaugurée prochainement, répondant à un besoin urgent des acteurs du secteur.

Lors de cette visite, la ministre a souligné l'importance des consultations avec les acteurs pour maximiser l’utilisation de cette nouvelle infrastructure. Elle a également écouté les préoccupations des travailleurs du secteur et promis de trouver des solutions adaptées, notamment face aux difficultés liées à l’érosion côtière et à la propreté des quais de pêche de Hann et de Thiaroye.



Dr Diouf a exprimé sa détermination à rendre opérationnelles les infrastructures inadaptées, jugeant inacceptable que des investissements étatiques ne soient pas pleinement exploités. Elle a réaffirmé l’engagement de son ministère à prendre les mesures nécessaires pour assurer un système de gestion satisfaisant pour tous les acteurs concernés.



Lors de sa visite au quai de pêche de Hann, Dr Fatou Diouf a non seulement souligné l'importance du complexe frigorifique, mais elle a également mis en avant plusieurs autres défis cruciaux pour le secteur maritime. Parmi ceux-ci, la lutte contre l'érosion côtière a été identifiée comme une priorité. Ce phénomène représente une menace importante pour les infrastructures existantes, rendant nécessaire une approche collective impliquant tous les acteurs concernés.



En outre, la ministre a insisté sur l'urgence de l'entretien des quais pour garantir leur propreté, malgré les difficultés liées à la récurrence des déchets. Elle a également relevé le problème des infrastructures inadaptées, soulignant que des investissements importants de l’État doivent être suivis d’une mise en service efficace de ces installations.



Dr Diouf a conclu en appelant à une collaboration renforcée entre l’administration et les acteurs du secteur, pour assurer une gestion optimale et durable des ressources et infrastructures maritimes.



