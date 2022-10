Visite de proximité : Guy Marius Sagna chez « l’équipe nationale économique » du Sénégal

Aucun sénégalais ne va soutenir l'équipe nationale de football du Japon, des États-Unis, de la France et abandonner l'équipe des Aliou Cissé, Sadio Mané...De la même manière le Sénégal doit soutenir ses équipes nationales économiques.



Tous mes encouragements aux artisans du Sénégal.



On développe son pays en produisant ce qu'on consomme (et en l'améliorant en qualité comme en prix) et en consommant ce qu'on produit et non en faisant la préférence tubab, et non en déroulant le tapis rouge aux multinationales étrangères, et non en marginalisant ses propres entreprises.



Crédit photo : Aliou Gérard Koïta



Guy Marius Sagna