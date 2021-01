Visite de travail en Turquie : Macky Sall et Embalo reçus par Erdogan à Istanbul Les présidents sénégalais et bissau-guinéen Macky Sall et Umaro Sissoco Embalo ont été reçus samedi en milieu de journée par leur homologue turc Recep Tayyip Erdogan, rapporte l’agence de presse turque Anadolu.

Selon Anadolu, les trois chefs d’Etats se sont d’abord retrouvés au Palais Vahdettin à Istanbul pour un entretien à huis clos prolongé lors d’un déjeuner partagé par les trois leaders.



L’agence de presse turque note qu’aucune information "n’a encore été partagée concernant les sujets qui sont traités", suite à cet entretien.



Le compte twitter de la présidence sénégalaise avait annoncé que le président de la République, Macky Sall, avait quitté Dakar dans la matinée pour une visite de travail en Turquie, sur invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.



Le retour du chef de l’Etat Macky Sall est prévu dimanche, ajoute la même source.

