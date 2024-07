Visite des ministres mauritanien et sénégalais sur le navire Fpso: «Le projet Gta prêt à 95 %»

Le projet Grand Tortue Ahmeyim approche à grand pas. En visite sur le champ gazier, avec son homologue sénégalais, le ministre mauritanien du Pétrole, des mines et de l’énergie a assuré, ce mercredi, que le taux de réalisation du projet a atteint 95 %, rapporte l’Aps qui a repris l’Agence mauritanienne d’information. «Nous nous approchons progressivement et régulièrement de la première expédition de gaz et nous attendons plus que jamais cet événement», a dit Nani Ould Chrougha. Ce dernier et Birame Souleye Diop étaient sur le navire Fpso. Les deux pays travaillaient avec tous les partenaires pour atteindre l’objectif de produire 2, 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an pendant 20 ans, selon l’Ami.



Bes Bi

