Visite du Président Macky Sall à Linguère : un accident fait 4 morts et 25 blessés

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Décembre 2018 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

La route a encore fait des dégâts ce dimanche lors de la visite du Président de la République dans le département de Linguère.



En effet, un véhicule de transport, qui convoyait des militants de l’Alliance pour la République (Apr), parti au pouvoir pour aller accueillir le Président Macky Sall à Linguère, a fait un accident grave sur l’axe Dahra-Linguère. Le véhicule a fait un dérapage à hauteur de Warkhokh, occasionnant 4 morts et 25 blessés graves.



Actusen.sn

