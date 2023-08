Visite du Président Macky Sall à Touba: Ses multiples réalisations impactent positivement tous les secteurs

Le foyer religieux de Touba figure au centre des préoccupations du Président Macky SALL. Celui-ci, depuis son accession à la magistrature suprême, ne cesse de multiplier les efforts pour doter la ville d’infrastructures modernes, capables d’accompagner son développement. Plusieurs centaines de milliards ont été investis ces dernières années dans des secteurs aussi, stratégiques que l’assainissement, la lutte contre les inondations, la construction ou la réhabilitation de structures sanitaires. Cela, sans compter les infrastructures routières, avec notamment l’emblématique autoroute Ila Touba, un bijou d’une valeur de 416 milliards FCfa qui fait aujourd’hui, la fierté des Sénégalais.



Les actions majeures de l’Etat en infrastructures sanitaires à Touba



Principales réalisations : Hôpital cheikh Ahmadoul Khadim Inauguré le 18 septembre 2021 par le Président de la République, Macky Sall, l’hôpital de niveau 3, doté de 300 lits est bâti sur une superficie de 10 hectares pour un coût global de plus de 40 milliards FCfa. Il fait partie des quatre nouveaux hôpitaux aux côtés de ceux de Sédhiou, Kédougou et Kaffrine qui sont venus renforcer de manière considérable l’accès aux services de santé au Sénégal.



Le centre hospitalier MATLABOUL FAWZEYNI fait partie des nombreux hôpitaux réhabilités ces dernières années à travers le pays par le régime du Président Macky Sall. Un nouveau bâtiment R+5 y a été érigé en 2019 pour un montant de 6,8 milliards de FCfa, financé par le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS). Aujourd’hui, la structure est totalement rénovée et est dotée de 132 lits, 06 blocs opératoires et trois services à savoir : maternité, chirurgie, réanimation, ainsi que d’autres services comme la stérilisation. Aussi, l’hôpital est équipé d’une station de traitement et d'épuration des eaux (STEP), ainsi que d’autres infrastructures des plus modernes.



Assainissement et gestion des inondations



Avant 2012, Touba souffrait d’un réel déficit d’infrastructures, notamment dans le secteur de l’assainissement. Le système d’évacuation des eaux pluviales était presque inexistant, avec dispositif qui ne comptait que 3 stations de pompage : une à la Grande Mosquée, une au Marché Ocas et une à Keur-Niang, ainsi qu’un bassin de stockage et d’infiltration à Darou Rahman. Mais depuis l’accession du Président Macky Sall au pouvoir, la cité religieuse est placée au centre des priorités. Grâce aux investissements massifs consentis dès les premières années, le réseau d’assainissement de la ville s’est densifié à partir de 2013, avec 18 500 ml de collecteurs. Ce qui a eu la particularité d’atténuer immédiatement les impacts des inondations.



Quelques réalisations phares



Un Programme d’urgence de 27 milliards FCfa pour lutter contre les inondations , 4 milliards FCfa dédiés renforcement du système de pompage et d’évacuation des eaux (la capacité de la pompe du bassin de Keur Niang qui était de 2830 m3/jour a été renforcée avec un rajout de 2000 m3/jour, dans le cadre du plan Orsec en 2021) ; 23 milliards FCfa mobilisés dans le cadre de la deuxième phase du plan d’assainissement de Touba.



A noter que le programme, dont l’état d’avancement est jugé satisfaisant par les autorités, prévoit la réalisation de 20 forages, ainsi que le renforcement de la station de Keur Niang. La création d’un bassin et d’une nouvelle station à Nguélémou. De même, il est prévu la réhabilitation de murs à Darou Rahmane et Pofdy, ainsi que l’achèvement des travaux du bassin de Keur Kab. Celui-ci, souligne-t-on, est presque terminé sur les huit (08) hectares. Mais, « l’ambition c’est de pouvoir l’étendre jusqu’à une superficie de soixante (60) hectares », comme l’a récemment fait savoir le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la Gestion des inondations, M. Issakha DIOP. Il faut aussi noter que 12 des 20 forages de Touba qui étaient en panne ont effectivement été réparés.



Une autorisation d’engagement de 17 milliards FCfa est prévue en 2023 en plus des 22 milliards de marchés déjà conclus sur la base des autorisations d’engagement de 23 milliards inscrites dans le budget 2022 pour la réalisation et la réhabilitation des ouvrages d’assainissement de Keur Niang, Nguelemou et Keur Kab. Ces investissements vont notamment toucher les quartiers non encore impactés par les réalisations de la Phase 1 du Plan d’assainissement de la cité religieuse.



Un budget de 5 milliards FCfa dédié au renforcement du dispositif d’assainissement existant ; 15 milliards FCfa alloués à la Ville de Touba dans le cadre du Programme d’assainissement d’un coût global de 60 milliards de francs CFA, destiné à dix villes sénégalaises ; 8 milliards FCfa dédiés à la réalisation d’ouvrages d’urgence à Touba dans le cadre de la phase d’urgence du Programme Décennal de Lutte contre les Inondations (PDLI).



En plus de la construction d’une nouvelle station à Keur Niang, d’autres stations ont été remises à flot à Touba Mosquée et à Touba Ocas. S’y ajoute la construction d’un bassin exutoire d’une capacité de 262 000 m3 sans oublier les aménagements (Pistes d’exploitation en bicouche, rampes d’accès, protection des talus par perrés maçonnés, grillage de sécurité, éclairage par un système solaire, un mur de protection, etc.)



Infrastructures routières avec ses réalisations majeures



Autoroute ILA Touba d’un coût de 416 milliards FCfa. Cette infrastructure exceptionnelle reste l’une des meilleures illustrations de la centralité de la cité religieuse de Touba dans les préoccupations du Président Macky Sall. Effectivement mise en service le 20 décembre 2018, l’autoroute Ila Touba s’étend sur une distance de 113 km. En plus de réduire drastiquement la distance entre Dakar et Touba, elle constitue un réel pôle emploi. Sa construction a généré environ 8000 emplois temporaires. Et depuis sa livraison, environ 6000 emplois permanents sont décomptés.



Quelques impacts positifs de l’autoroute Ila Touba



Elle favorise le développement économique et social du pays. La mise en service de l’autoroute a permis de développer les échanges intérieurs en plus de permettre aux populations riveraines d’avoir un meilleur accès aux équipements et services sociaux de base ; un réel gain de temps ; des avantages socio-économiques réels HABITAT SOCIAL. La cité religieuse de Touba, au-delà des secteurs ci-dessus énumérés, est également bien prise en compte dans le programme lancé par le Président Macky Sall en 2014 en vue de promouvoir l’habitat social. Pas moins de 100 parcelles viabilisées ou logements y ont été prévus.



Programme de modernisation des cités religieuses



18 milliards FCfa ont été investis dans le projet d'adduction d'eau vers la station de pompage de Keur Niang et l'assainissement de Ñary Etages, 4 milliards FCfa dédiés à la construction d’un centre d'enfouissement technique à Kadd Balodji, 16 milliards FCfa mobilisés pour l’implantation de la station de boues de vidange, 2 000 lampadaires de l'ANER et plusieurs poteaux défectueux relancés par la Senelec , 20 km de voirie réalisés en 2017-2018 pour un montant global de plus de 2 milliards FCfa. Avec des investissements estimés à hauteur de plus de 9 milliards FCfa, Touba figure au premier rang des bénéficiaires du PACASEN.



Modernisation du marché « OCAS »



Au mois de juin 2022, le Président de la République, Macky Sall a donné des instructions pour une prise en charge diligente des travaux de modernisation du marché « OCAS » de Touba. Le projet s’inscrit dans le programme de modernisation de la cité religieuse et, est estimé à plus de 1 milliard FCfa. Le chantier est lancé avec notamment l’électrification du site et l’érection de routes pour faciliter l’accès. Pour la première phase, les travaux s’étendent sur une longueur de 2 kilomètres. Pour ce qui est de la commune de Touba, elle a fortement bénéficié des investissements consentis ces dernières années dans le foyer religieux. Entre 2012 et 2023, son budget est passé de 2,3 milliards à 5,9 milliards FCfa, soit quasiment le triple en une décennie. Une forte augmentation que les autorités locales expliquent par les multiples réalisations du Chef de l’Etat qui ont pratiquement impacté positivement tous les secteurs.