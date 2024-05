Visite du PrésidentDiomaye Faye, au Mali et au Burkina Faso: le renforcement des relations commerciales, culturelles et diplomatiques au cœur des échanges

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2024 à 11:24

Après la Mauritanie, la Gambie, la Guinée Bissau, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le Ghana, le Cap-Vert et la République de Guinée, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE est attendu ce jeudi 30 main 2024 au Mali et au Burkina Faso pour une visite de travail et d’amitié. Un voyage qui, à l’image de ceux qui l’ont précédé, entre dans le cadre du renforcement des liens historiques et de la coopération bilatérale entre le Sénégal et ses voisins.



Ce déplacement revêt un cachet hautement symbolique. Il sera notamment l’occasion pour le Chef de l’Etat de boucler la liste des dix premiers pays visités, sans quitter le continent africain, moins de deux mois après son accession à la magistrature suprême.



Une option majeure qui en dit long sur la place de choix qu’occupent le renforcement du panafricanisme et la redynamisation de l’intégration sous-régionale dans ses priorités diplomatiques.



Avec Bamako et Ouagadougou, Dakar entretient des relations bilatérales poussées qui touchent des domaines aussi importants que l’économie, la culture, entre autres. Au plan commercial, par exemple, le Mali reste un client stratégique du Sénégal en Afrique avec des exportations estimées à 708,8 milliards FCFA en 2022. Pendant ce temps, les expéditions vers le Burkina Faso sont évaluées à 35,338 milliards FCFA, soit 104 062,tonnes en poids net.



SENEGAL – MALI : LES MARQUEURS D’UNE COOPÉRATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT



Au-delà des liens historiques et géographiques très forts qui les unissent, ainsi que la devise qu’ils partagent - « Un Peuple, Un But, Une Foi » -, le Sénégal et le Mali restent des partenaires privilégiés. En témoignent les nombreux accords économiques signés entre les deux pays frères depuis leur accession à la souveraineté internationale et même bien avant, mais aussi les échanges importants au plan commercial.



Le Mali, premier pays client du Sénégal en Afrique



Parmi les pays clients du Sénégal en Afrique, le Mali se positionne en tête avec une part de 50,5% des exportations en 2022. En valeur, les exportations du Sénégal vers le Mali sont estimées à 708,8 milliards FCFA en 2022, soit 2 200 547 tonnes en poids net.



La liste des clients est complétée par la Côte d’Ivoire (114,4 milliards FCFA), la République de Guinée (113,8 milliards FCFA) et la Gambie (110,7 milliards FCFA).



Ainsi, si la balance commerciale du Sénégal vis-à-vis des pays de la CEDEAO a connu une forte hausse en 2022 (+788,7 milliards FCFA contre +599,2 milliards FCFA en 2021), c’est notamment grâce au renforcement spectaculaire de l’excédent vis-à-vis du Mali (+707,9 milliards FCFA en 2022 contre 580,3 milliards FCFA en 2021).



Quelques produits exportés par le Sénégal vers le Mali Produits pétroliers :



Le principal partenaire du Sénégal est le Mali avec 69,7% des parts de marché en 2022. Ciment hydraulique : les principaux clients du Sénégal en 2022 ont été le Mali (59,4%), la Gambie (36,4%), la Mauritanie (2,3%) et la Guinée-Bissau (1,1%). Il faut noter que notre pays reste le principal pays fournisseur de ciment dans la sous-région.



Préparations pour soupes, potages et bouillons : les principaux partenaires en 2022 ont été le Mali (43,6%), la Gambie (10,8%), le Niger (9,1%), la République de Guinée (8,2%) et le Burkina Faso (5,3%).



Port de Dakar : l’autre vitrine des excellentes relations entre le Sénégal et le Mali



Quelques avantages accordés aux partenaires et clients maliens au Port de Dakar :



Sur le plan tarifaire :



Ø 20% d’abattement sur la location des hangars et terre-pleins amodiés

Ø 50% d’abattement sur les redevances d’embarquements et débarquements des

marchandises ;

Ø Un délai de franchise de 21 jours pour les marchandises diverses débarquées

et 10 jours pour les véhicules

Ø Exonération de TVA sur les prestations portuaires au bénéfice des marchandises

maliennes.



Sur le plan infrastructurel :



Ø Priorité d’accostage au Poste 32 pour les navires en opération Commerciale pour

le compte du Mali ;

Ø 17.000 m2 de terre-pleins et 2356 m2 de magasins ouverts ;

Ø 50.000 m2 de surface à Bel Air pour les EMASE ;

Ø Gare pour les Gros porteurs à l’entrée de Dakar (Plateforme de Mbao 1 et 2).





SÉNÉGAL – BURKINA FASO : LA CULTURE ET LE COMMERCE AU CŒUR DES ÉCHANGES



Le Sénégal et le Burkina Faso entretiennent des relations bilatérales exemplaires. La coopération entre les deux pays frères touche des domaines stratégiques comme la Sécurité, l’Enseignement supérieur, la Formation professionnelle et surtout la culture.



Dans ce secteur, les échanges entre Dakar et Ouagadougou se distinguent tant par leur exemplarité que par leur richesse. L’édition 2021 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) qui a été placée sous le sceau de la Téranga sénégalaise en est une parfaite illustration.



Le secteur de la communication reste également un axe de coopération important entre les deux Etats. Ce qui est visible notamment à travers les partages d’expérience, notamment en matière de production audiovisuelle, de Télévision numérique terrestre (TNT), entre autres.



Un partenaire commercial important pour le Sénégal



Appartenant à la même zone économique (UEMOA), le Burkina Faso et le Sénégal entretiennent d’importants échanges commerciaux. En 2022, les exportations de Dakar vers Ouagadougou ont atteint un montant de 35,338 milliards FCFA, soit 104 062 tonnes en poids net. Les préparations pour soupes, potages et bouillons représentent une part importante des expéditions vers le Burkina avec une hausse de +14,4%.



Bureau d'information gouvernementale

