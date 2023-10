Visite du SERRP à Saint-Louis: Mme Ndao, coordonnatrice, annonce le relogement définitif des sinistrés en décembre La Directrice du projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP), a effectué une visite de terrain du site de Diougob, retenu par l'État du Sénégal, pour le relogement des familles sinistrées de la Langue de Barbarie, victimes de l'avancée de la mer. A l'issue de cette visite, Mme Marie Ndao a annoncé la bonne nouvelle aux familles sinistrées qui, selon elle, vont occuper leurs logements sociaux définitifs en décembre prochain.



" Ces populations étaient d’abord logées de manière précaire au quartier Khar Yalla, dans la commune de Ngalléle, avant leur réinstallation dans des unités mobiles d’habitation sises à Diougob, où elles attendent depuis 2019. Et pour leur relogement définitif, 267 logements sur les 500 prévus seront livrés au mois de décembre prochain ", a déclaré la coordonnatrice du SERRP qui, à l'occasion de son entretien avec la presse, a indiqué que le coût global du projet est de 48 milliards de francs Cfa, avec une construction de logements accompagnée d'une mise en place d’infrastructures sociaux de base, comme un marché et des jardins pour permettre aux femmes d’avoir des activités génératrices de revenus.



A rappeler aussi que le SERRP, toujours selon sa coordonnatrice, a aussi offert à ces populations sinistrées, recasées sur un site de 16 ha à Diougob, des kits domestiques constitués de matelas, de couvertures, de moustiquaires imprégnées.



D'après elle, Il est également prévu sur ce site, la construction de salles de classe dotées en matériels scolaires, de postes de santé et le démarrage des travaux d’un marché en janvier prochain.













Adama Sall

(Saint-Louis)



