Visite du Saemss au Cem Thiaroye-Sur-Mer

En tournée dans l’académie de Pikine-Guédiawaye, une délégation du SAEMSS conduite par son secrétaire général, El Hadj Malick Youm, s’est rendue hier au CEM de Thiaroye-Sur-Mer. La rencontre avec le personnel enseignant, a permis d’échanger sur plusieurs problématiques. Revenant sur le sujet qui fait l’actualité, à savoir le combat pour le respect de la Constitution par le chef de l’État, le SAEMSS s’est de nouveau prononcé pour l’organisation de l’élection présidentielle avant le 2 avril prochain et n’entend pas varier sur sa position. D’autres sujets comme la carrière des enseignants, les lenteurs administratives, les abris provisoires, les logements, la mutuelle, ont été également abordés.



D’après le SG, tous ces points figurent en bonne place dans l’agenda du SAEMSS. Mais le plus préoccupant pour lui, reste celui des décisionnaires. M. Youm ainsi que le personnel du CEM, ont tenu à l’unanimité, à remercier leur camarade M. Katim Touré, chargé de la presse et de la communication dans le bureau national, pour son engagement et la parfaite maîtrise de sa fonction. La délégation syndicale s’est également réjouie de l’accueil chaleureux que le principal du CEM, en l’occurrence M. Thiandoum, lui a réservé, ainsi que la qualité des différentes interventions, renseigne "Le Témoin".