Visite du ministre de la Santé aux centres d'hémodialyse: L'heure choisie par Dr Ibrahima Sy ne permet pas de se rendre pleinement compte de l'hypocrisie et du je-m'en-foutisme Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2024 à 18:10 | | 0 commentaire(s)| La récente visite du ministre de la Santé, le Dr Ibrahima Sy, dans les centres d'hémodialyse situés dans l'ancien hangar des pèlerins à l'hôpital Le Dantec, ainsi qu'à l'hôpital Roi Beaudoin de Guédiawaye, marque une étape importante dans le cadre de sa nouvelle mission. Cependant, l'heure choisie pour cette visite ne permet pas au ministre de se rendre pleinement compte de l'hypocrisie et du je-m'en-foutisme qui y règnent.

Face à cette réalité alarmante, une intervention immédiate des autorités sanitaires devient impérative pour sauver des vies. Le ministre de la Santé doit effectuer des visites inopinées dans les centres de dialyse, notamment à des heures critiques allant de 15h à 17h. Ces visites permettraient de constater par lui-même les dysfonctionnements et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.



Sur ce, l’urgence de l’heure nécessite d’alerter les autorités sanitaires sur les manœuvres stratégiques du personnel soignant. Il a été constaté que le personnel médical assure les services jusqu'à midi ou une heure de l'après-midi, puis abandonne leur poste pour se rendre dans des cliniques privées dont des professeurs et des médecins engagés dans des activités lucratives sont propriétaires. Ce qui, par conséquent. entraîne des pertes en vies humaines dues à une non-assistance et à une négligence flagrante.



Enfin, la rupture annoncée par les nouvelles autorités doit se traduire par des mesures concrètes dans les centres de dialyse. Cela inclut une réorganisation des heures de travail et une amélioration de la qualité des services rendus. Il urge que le ministre de tutelle instaure un système de pointage pour le personnel soignant afin de garantir sa présence continue et son engagement envers les patients.





