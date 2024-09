Visite du président sénégalais en Chine : Bassirou Diomaye Faye parle d’un « immense succès »

Interpellé lors d’une édition spéciale à la Rts ce dimanche 8 septembre 2024, le chef de l’Etat sénégalais a soutenu que sa visite en Chine est sanctionnée par un « immense succès à plusieurs niveaux ».



Bassirou Diomaye Faye expliqué ce « succès » par 10 accords de partenariat signés pour des secteurs stratégiques comme, entre autres, l’agriculture, l’eau, l’industrie, le numérique, l’énergie et tout ce qui touche l’économie maritime.



Ce succès dont parle le président sénégalais, s’explique, en l’en croire, par une enveloppe de 27 milliards de francs Cfa qui sera mis à la disposition de son pays par la Chine, « sans contrepartie », ce qui témoigne, selon lui, de la « solidité de notre partenariat ».



Il avait d’ailleurs invité, lors de la 8ème conférence des entrepreneurs chinois et africains en marge du Focac, les investisseurs chinois à davantage saisir les opportunités offertes par le développement au Sénégal de parcs industriels et de zones économiques spéciales.



Il a également salué l’annonce, par la Chine, de mobiliser 50 milliards en soutien en Afrique pour la mise en œuvre des projets de développement.



Dans le même sillage, le président Diomaye a souligné que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) offre beaucoup d’opportunité pour renforcer les échanges intra-africain et les investissements chinois dans le continent.

Il a, enfin, magnifié le fait que la chine a « montré son engagement à une gouvernance mondiale plus juste ».

Bassirou MBAYE