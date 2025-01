Visite en Côte d’Ivoire- El Malick Ndiaye aux Sénégalais: « Nous allons davantage nous rapprocher de vous ! »

Dans la matinée, il s’est entretenu avec des autorités religieuses sénégalaises avant de rencontrer les membres de leur formation politique, Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef).



Dans l’après-midi, il a clarifié la vision du chef de l’État pour la diaspora lors d’une rencontre avec la communauté sénégalaise établie en Côte d’Ivoire. Sous l’impulsion du président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, le nouveau régime prévoit, selon ses explications, de favoriser un environnement de communication ouverte avec tous les compatriotes.



Il a mis en lumière la contribution significative des Sénégalais de la diaspora, notamment ceux établis en Côte d’Ivoire, qui jouent, selon lui, un rôle important dans l’essor de l’économie sénégalaise. El Hadji Malick Ndiaye a souligné que des actions concrètes seront entreprises pour matérialiser la volonté des nouvelles autorités de s’appuyer sur tous les fils du pays, en particulier ceux de la diaspora, afin d’atteindre leurs objectifs de développement.



« Nous plaçons beaucoup d’espoir en la diaspora sénégalaise. Nous estimons qu’il est nécessaire que vous ressentiez davantage la présence de l’État à vos côtés. Nous allons multiplier ces rencontres, créer davantage de proximité entre les gouvernants et les gouvernés, écouter vos besoins et répondre à vos attentes. Je puis vous assurer que la rupture annoncée par le nouveau régime ne sera pas un vain mot », a-t-il déclaré.



En magnifiant l’esprit de solidarité des Sénégalais, il a réaffirmé l’engagement des autorités à renforcer la cohésion nationale. « Dans les différents pays où ils se sont installés, les Sénégalais se sont toujours organisés en associations culturelles ou religieuses pour se rapprocher. Cela constitue un fondement solide de notre nation. Nous allons œuvrer à préserver cette cohésion nationale. Les guides religieux, toutes obédiences confondues, ont joué un rôle important dans le maintien de notre vivre-ensemble. C’est un modèle à préserver », a-t-il ajouté.



Il a également rappelé la volonté des nouvelles autorités d’accorder une place de choix à la religion dans leurs orientations, pour promouvoir un avenir meilleur pour la nation. Selon lui, la religion a toujours guidé les peuples vers la discipline, la quiétude, ainsi que le bien-être économique et social. Elle constitue également un rempart contre toutes sortes de dérives.



« Le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko n’ont cessé de le rappeler : dans l’optique de bâtir un Sénégal meilleur et de contribuer à l’émergence d’une nouvelle conscience citoyenne, ils comptent s’appuyer sur cet important levier pour développer le pays. Il est aussi prévu d’intégrer dans les programmes scolaires l’enseignement de nos valeurs religieuses et culturelles. L’instruction est d’une importance majeure, mais il faut aussi inculquer aux jeunes des valeurs fortes pour qu’ils puissent avoir le sens de l’intérêt général, de l’intégrité et de la probité morale », a conclu la deuxième personnalité de l’État.



