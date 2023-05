Visite improvisée à Touba : Amadou Bâ explique les raisons de sa rencontre avec le Khalife général des Mourides Le Premier ministre, Amadou Bâ, a effectué une visite de chantier dans la cité religieuse de Touba, ce lundi. Accompagné de ministres de la République, du Directeur général de l’Onas et de plusieurs autres autorités administratives de la région, Amadou Bâ a souligné que sa principale raison pour entreprendre ce périple, était de rendre visite au Khalife général des Mourides et de solliciter ses prières pour un Sénégal en paix et une saison des pluies abondante.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Reconnaissant l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par les autorités locales, il s’est montré préoccupé par les problèmes liés au réseau d’assainissement et aux risques d’inondation qui pourraient inquiéter Touba, surtout pendant le déroulement du Magal, en pleine saison des pluies.



« Après des échanges avec les autorités locales, la priorité la plus urgente concerne les travaux d’assainissement et de prévention des inondations. Le gouvernement a déjà alloué 45 milliards FCfa. Douze milliards ont été investis dans les eaux usées et les travaux sont achevés à hauteur de 75%. On m’a informé qu’il y avait un léger déficit de financement. Je peux vous assurer que des mesures seront prises pour relancer les travaux d’assainissement, en particulier pour les eaux usées, dans les meilleurs délais. Les procédures administratives nécessaires seront entreprises », a déclaré Amadou Bâ.



Amadou Bâ poursuit : « En ce qui concerne les eaux pluviales, les travaux avancent à un rythme satisfaisant. L’entreprise m’a informé qu’elle a reçu une partie des paiements. À ce stade, nous sommes confrontés à trois types de problèmes : un problème technique lié à Nguélémou.



Il s’agit d’un site de passage où certains habitants ont manifesté des réticences. Ces réticences ont été levées. Le deuxième problème concerne une facture complémentaire que l’entreprise demande. Une fois que la facture aura été certifiée conforme par les ministères concernés, elle sera payée. Le troisième problème est d’ordre administratif.



L’année dernière, en raison d’une situation d’urgence, l’entreprise a été sollicitée pour effectuer des travaux, avec l’installation des conduites que nous avons vues. Cela nécessitera un avenant. Le grand Magal de Touba aura lieu en septembre, pendant la saison des pluies. Il faudra agir rapidement ! ».











senenews.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook