Visite médicale obligatoire pour les futurs pèlerins chrétiens : Le ministère de la Santé lance la campagne nationale D'après le site rts.sn, le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a annoncé, dans une note de service datée du 26 mars 2025, le démarrage de la visite médicale obligatoire pour les futurs pèlerins chrétiens. Cette campagne débute ce vendredi 28 mars 2025 et couvrira l’ensemble du territoire national.

Afin d'assurer le respect des exigences sanitaires, une liste des médecins habilités à effectuer ces examens médicaux, a été publiée par le ministère. Les autorités sanitaires rappellent par ailleurs, que certaines vaccinations, notamment contre la fièvre jaune et la méningite, sont obligatoires pour tous les candidats au pèlerinage.



Les futurs pèlerins sont invités à se rendre dans les centres de santé agréés, afin d’accomplir cette formalité médicale dans les délais requis.



Selon nos confrères, le ministère insiste sur la nécessité de suivre toutes les consignes médicales pour garantir un pèlerinage en toute sérénité. Il reste également disponible pour toute information complémentaire et assure un suivi rigoureux de cette campagne sanitaire.



