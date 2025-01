Visite officielle de trois jours : Le PM Ousmane Sonko en Mauritanie, pour renforcer la coopération bilatérale et le partenariat énergétique Le Premier Ministre Ousmane Sonko a entamé ce dimanche, une visite officielle de trois jours en Mauritanie, à l’invitation de son homologue El Moctar Ould Diay. Cette visite, prévue les 13 et 14 janvier 2025, se concentrera sur plusieurs secteurs stratégiques de coopération entre les deux pays : l’énergie, les transports, la sécurité, la pêche et les conditions de séjour. Ousmane Sonko aura également des rencontres avec le patronat mauritanien et la communauté sénégalaise établie en Mauritanie.

Cette visite intervient dans un contexte particulier, marqué par une avancée majeure du projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Ce projet, une des plus importantes découvertes gazières en eaux profondes d’Afrique de l’Ouest, est développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie, en partenariat avec la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH), Petrosen, Bp, et Kosmos Energy. Le projet GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL), chaque année.



À l’ouverture du premier puits de gaz du projet GTA, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop avait déclaré que c’était « une étape historique pour le Sénégal ». Son homologue mauritanien, Mohamed Ould Khaled, avait mis en avant « un avenir énergétique prometteur » pour la région, en soulignant la capacité des deux nations à atteindre ensemble des objectifs ambitieux.



Le projet GTA génère déjà des retombées socio-économiques significatives, avec la création de plus de 3 000 emplois locaux et l’implication de près de 300 entreprises locales en Mauritanie et au Sénégal. Un programme de formation d’apprentis a été lancé, comptant 47 techniciens en préparation pour les futures opérations offshore.



En marge des discussions sur le projet GTA, Ousmane Sonko et El Moctar Ould Diay aborderont d’autres questions cruciales, pour renforcer les liens bilatéraux entre leurs pays. Cette visite s’inscrit dans une dynamique de collaboration accrue, pour stimuler le développement économique et améliorer la qualité de vie des populations locales, à travers des initiatives touchant à la santé communautaire, l’éducation et la sensibilisation environnementale.



Le programme de la visite prévoit également des séances de travail avec des représentants du secteur privé et des rencontres avec la diaspora sénégalaise en Mauritanie, reflétant l’importance de la coopération économique et sociale entre les deux pays.











Rts.sn

