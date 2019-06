Visite privée: Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, à Dakar ce samedi 1er juin

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, sera à Dakar, ce samedi 1er juin, à la tête d’une forte délégation comprenant, notamment son Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly et plusieurs ministres. Le chef de l’Etat ivoirien en visite privée, raccompagne la dépouille de son ami, Djibril Sakho, décédé le 29 mai dernier, à Abidjan.



Il a tenu à raccompagner personnellement le corps de son ami personnel jusqu’à sa dernière demeure. Les deux hommes se sont connus d’abord à Washington, au Fmi où ils ont servi ensemble et noué des relations de famille, avant de se retrouver à la Bceao. Ils ont ensemble procédé, avec le premier gouverneur, Abdoulaye Fadiga, à la délocalisation de la Banque centrale de Paris à Dakar.



Les relations entre les deux hommes se sont consolidées davantage à Washington, alors que le futur chef de l’Etat ivoirien était Directeur général Adjoint du Fmi. Les deux amis sont restés ensemble et ont risqué leur vie lors de la grave crise post-électorale de 2011 à l’hôtel du Golf d’Abidjan où ils étaient encerclés pendant des semaines, privés de tout confort. A l’absence du Président Macky Sall, en pèlerinage à la Mecque, Moustapha Niass, président de l’Assemblée nationale et Boun Abdallah Dione, secrétaire général de la Présidence, seront à l’accueil.



Des autorisations ont été accordées aux appareils suivants pour atterrir à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff : un A318 immatriculé Lx-Lti transportant la dépouille mortelle, un Gulfstream G550 immatriculé Tuvae transportant le Premier ministre et un A319 immatriculé Tuvas avec à son bord, le Président ivoirien, Alassane Ouattara et sa délégation.



