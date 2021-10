Visite surprise du Président Macky Sall au pavillon du Sénégal: Le charme et l’esprit créatif du pays de la Téranga, dévoilés à ExpoDubaï 2020 La visite surprise du chef de l’Etat Macky Sall au pavillon du Sénégal, a aussi été une opportunité pour dévoiler le charme et l’esprit créatif du pays de la Téranga. Après son passage, ce fut presque la ruée vers ce pavillon, toujours dans le cadre de l’ExpoDubaï 2020. Reportage de la RTS

