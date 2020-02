Visites : Justin Trudeau et Mike Pompeo attendus à Dakar Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau est attendu à Dakar le 11 février prochain. Une visite qui sera suivie de cette du Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, le 16 février, selon L’AS. Ce sera après le périple du président Macky Sall, qui se rendra à Abu Dhabi et en Éthiopie, avant de renter à Dakar le 10 février.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos