Visites de courtoisie et de concertation : Dahirou Thiam en synergie avec les responsables de la section de Pastef Mbao Dahirou Thiam, le nouveau Directeur général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) , a effectue le week-end dernier, des visites de courtoisie, mais aussi de concertation avec des responsables de la section de Pastef Mbao. De ces échanges, Dahirou Thiam sur sa page Facebook, magnifie une synergie qui en ressort. Son post.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|

"Le samedi 22 et le dimanche 23 juin 2024, j’ai eu l’honneur de faire des visites de courtoisie aux responsables de la section communale de Pastef Mbao. Ces rencontres ont été l’occasion de discuter des projets et des perspectives d’avenir pour notre communauté.



Ensemble, nous avons réaffirmé notre engagement mutuel et exploré les initiatives à mettre en place pour renforcer notre collaboration. Il s’agit pour nous, de travailler main dans la main, afin de relever les défis qui se présentent et de préparer les échéances futures avec détermination et solidarité.



Je tiens à souligner l’importance de cette synergie, qui nous permettra de mieux servir nos concitoyens et d’atteindre nos objectifs communs."

























MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook