Viviane Chidid sur l’affaire du trafic des visas à ‘’Djiloff band’’ : « Que la justice fasse son travail » La reine du ‘’Djiloff band’’ s’est prononcée sur l’affaire du trafic de visas qui secoue son groupe et pour laquelle son manager Djidiack Diouf et 4 autres personnes, dont son ancien mari Moustapha Dieng, ont été arrêtés. Lors de la présentation de son nouvel album ‘’Benen level’’, hier, la chanteuse n’a pas échappé à la question. Mais Viviane qui s’est constituée partie civile et qui a porté plainte dans cette affaire n’a pas été très loquace. « Mon avocat se charge de cette affaire. J’ai déjà porté plainte. Maintenant, je ne veux pas m’étendre là-dessus. Que la justice fasse son travail », a juste dit l’artiste.

