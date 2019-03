Viviane : « J’ai soutenu Macky Sall parce que »

« J’ai chanté pour lui et cela a été un vrai plaisir. Je l’ai accompagné et soutenu parce que c’est mon président. Je lui dois ce respect en tant que chanteuse et artiste », a dit l’artiste-chanteuse. « S’il m’appelle un jour, j’irais lui répondre mais je suis là pour mon pays, car je suis une citoyenne sénégalaise », a précisé Viviane Chidid.



Elle a par ailleurs révélé qu’elle a failli être agressée ces derniers jours. « Ils étaient trois individus dans une voiture mais lorsqu’ils ont vu mon mari arriver en courant, ils ont pris la fuite. Vous savez, il y a tellement d’agressions et d’enlèvements dans ce pays ».















IGFM