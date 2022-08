Viviane Ndour: entre "farantou" et mariage: "Ana gniko beugeu"?

L’artiste musicienne, Viviane Chidid N'Dour, la reine du Djolof Band cherche à ouvrir une nouvelle page dans sa vie. La confession a été faite lors d’une émission organisée par une télévision de la place le samedi. "Je suis célibataire et un cœur à prendre.



Mais c'est le mariage qui m'intéresse. Je ne suis plus pour des relations à longue durée. Je suis responsable et j'ai des enfants. Et, le mariage ce n’est pas quelque chose de facile" a déclaré Viviane en direct sur la 2S tv. Autrement dit, elle n’est plus dans des relations sans lendemain.



Faudrait-il le rappeler, l’artiste qui reste une des vedettes de la scène musicale sénégalaise a eu à aborder la thématique de l’amour dans beaucoup de ses albums.