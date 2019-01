Viviane Wade en plein déménagement à Fann

Comme nous vous l’annoncions, il y a quelques semaines, Viviane Wade a précédé son époux, Me Abdoulaye Wade, à Dakar, pour s’occuper de leur déménagement. En effet, depuis quelques jours, l’ancienne Première Dame est en train d’emménager dans leur nouvelle demeure, à Fann résidence.



Une villa au style très classe, à quelques encablures de «Les dents de la mer», résidence de l’ancien Président Senghor, devenue un musée portant son nom. La nouvelle demeure de Me Wade n’est pas non plus très éloignée de celle de Me Madické Niang, où il logeait lors de ses séjours à Dakar, depuis sa perte du pouvoir en 2012. Depuis son arrivée, on déballe les bagages en attendant l’arrivée de Gorgui.













Les Echos

