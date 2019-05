Vivre ensemble avant le mariage : fatal pour le couple ?

Vivre ensemble avant de se marier est une chose banale de nos jours. Le nombre de couples qui habitent ensemble avant de se marier, a considérablement augmenté ces dix dernières années. Ces couples durent-ils plus longtemps ?



Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi vivre ensemble avant le mariage est devenu si populaire. C’est en quelque sorte un test avant le mariage afin de voir si la relation est forte pour un mariage réussi. Néanmoins, les psychologues affirment que cela ne fonctionne pas comme cela: des études ont montré que les couples qui vivent ensemble avant le mariage, ont plus de chances de divorcer par la suite et de devenir moins heureux.



Les spécialistes affirment que cela provient de la différence de motivations de se mettre ensemble ente les hommes et les femmes. Les femmes le font car elles pensent que cela va conduire au mariage naturellement tandis que les hommes le font pour repousser l’échéance du mariage, car ils ne sont pas sûrs de ce qu’ils souhaitent. Par la suite, ils se marient par pure paresse, en mettant de côté les problèmes déjà existants dans le couple.



Des études ont démontré que 19% des couples qui vivaient ensemble avant le mariage ont divorcé contre 12% pour les couples qui se mettent ensemble après le mariage. Il faut en fait se mettre d’accord sur la suite des événements avant même d’envisager de vivre ensemble, c’est là que réside la clé de la réussite. Si vous vivez avec votre partenaire sans avoir parlé du mariage, il y a de fortes chances que vous vous mariez par habitude de vivre avec l’autre. Tout réside donc dans vos choix et souhaits pour le futur.













ayanawebzine.com