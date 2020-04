Vivres de résilience au Covid 19: Mansour Faye expose le stock des 100 000 tonnes de riz Le Ministre du développement communautaire et de l’équité sociale, Mansour Faye a fait visiter à la presse le stock des 100 000 tonnes de riz, disponible au niveau du hangar de la Plateforme logistique du Port autonome de Dakar. L’initiative consiste à exposer la disponibilité du riz en quantité et en qualité suffisante pour servir les ayant droits sur l’étendue du territoire national.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

La promesse est une dette. Cette fois-ci, plus de polémique. Puisque, les bénéficiaires du marché du riz ou vivres de résilience au Covid 19 ont rempli leurs parts de contrat. Ces derniers, ont déposé leurs différentes quantités de riz au hangar de la Plateforme logistique du Port autonome de Dakar.



Maintenant pour lever toute équivoque et répondre aux exigences de la transparence, le Ministre Mansour Faye, faisant montre de bonne foi, a exposé le riz à la presse le stock des 100 000 tonnes. Ainsi, il a été évoqué la présence du Commissariat à la sécurité alimentaire, l’armée et la gendarmerie devant toute opération de levée de stock. Ces trois entités choisies sont désignées pour délivrer les bons de commande avant toute livraison de riz. « L’ensemble des opérateurs, bénéficiaires de quotas ont convoyé leurs riz. Et, présentement, les 100 000 tonnes, promises sont sur place », explique-t-on. La presse, présente sur les lieux a constaté une énorme quantité de riz au niveau de la Plateforme logistique du Port autonome de Dakar.



Les trois entités impliquées, constate-t-on, apprécient de manière positive le déroulement du processus de transport des vivres de résilience contre les effets du Covid-19. Les représentants du Ministère du développement communautaire et de l’équité sociale ont précisé que le convoyage de l’aide alimentaire vers l’intérieur du pays se déroule correctement.



Les forces de défense et de sécurité, promet-on, vont accompagner tout le processus jusqu’à la destination finale. Aucune défaillance dans la chaine de transport ne sera cautionnée et la distribution se fera de la plus belle des manières.



Et il a été révélé qu’à la date du 19 avril 2020, le cumul de l’acheminement des vivres dans les régions, est de 15 786 tonnes, soit 315 736 sacs pour un objectif global de 100 000 tonnes. Le taux d’exécution, découvre-t-on, est de 15,786%.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos