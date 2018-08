Vœux à la communauté musulmane : Samuel Sarr pour une coupe budgétaire des 20 milliards de la DER pour le monde rural

Sénégalaises, Sénégalais



La commémoration du sacrifice d’Abraham à travers cette fête de la Communauté musulmane est par essence une occasion de retrouvailles de toute la Ummah islamique mais aussi entre parents, amis, voisins, proches...



C'est l'occasion par excellence d'un resserrement de liens dans la symbolique de solidarité de cette fête de l'Islam. Les vœux que je formule, en cette circonstance, sont donc plus que jamais des vœux d'union pour le Sénégal déterminé à agir ensemble et autrement pour l'avenir, notre avenir. C'est en cela que notre pays retrouvera ses valeurs fondamentales de droiture et d'équité.



Je prie le Tout-Puissant pour qu'il nous assiste en ces temps difficiles afin que prévale un autre symbole que revêt la célébration de l'Aid El Kebir, la mise en exergue de la sacralité de la vie humaine.



Je souhaite une bonne santé aux malades, un bon retour dans leurs foyers respectifs à nos pèlerins et la grâce d'Allah aux migrants sénégalais décédés sur les côtes espagnoles.



Par ailleurs, je ne saurai oublier nos parents paysans qui vivent une période de soudure sans précédent, accentuée par la rareté des pluies et les ravages du cheptel par la fièvre aphteuse. Pour leur venir en aide, je demande au Gouvernement de couper les 20 milliards restants de la Délégation de l'Entrepreneuriat Rapide (DER), pour les octroyer au monde rural dans le cadre d'un Plan d'Urgence.



A 06 mois de la présidentielle, je demande au Président de la République de remettre le fichier électoral définitif à l'ensemble des acteurs politiques devant les Pays et Organisations partenaires du Sénégal dans la gestion du processus électoral. Cela est une condition primordiale pour la tenue d'une élection transparente, de même que la nomination d'une personnalité consensuelle pour l'organisation du scrutin du 24 Février 2019, dans la paix et la stabilité.





Qu'Allah le Tout-Puissant nous couvre de Sa Grâce et de Sa Miséricorde !





DEWENETI









Président Samuel Ahmet Sarr



Candidat du Mouvement 2019