Voeux de Noël: le couple Macron pose avec son chien Nemo à l'Élysée

Le message, posté sur Twitter, est accompagné d'une photo du couple posant avec leur chien à l'Élysée.

Pas de sapin, ni de cadeaux. Et encore moins de bonnet de Père Noël. Pour leur premier réveillon du 24 décembre à l'Elysée, le couple présidentiel n'a pas versé dans le cliché rouge et blanc. Dans un message posté sur Twitter et sur Facebook dimanche soir, Emmanuel et Brigitte Macron ont souhaité un Joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année aux Français et posant sur le perron de l'Élysée, avec leur chien Némo. Un message sobre donc, accompagné d'un cliché plus inattendu.



De retour du Niger

Le jeune mâle griffon croisé avec un labrador a été adopté par le couple présidentiel à la SPA en août dernier. Au mois d'octobre, le chien s'était illustré en urinant sur une cheminée de l'Élysée, suscitant l'hilarité du chef de l'État.



De retour d'une visite officielle officielle au Niger, le président de la République avait réveillonné avant l'heure, samedi, avec les soldats français déployés dans ce pays pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Aucun rendez-vous officiel n'est inscrit à l'agenda d'Emmanuel Macron ce lundi.



