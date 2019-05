Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici Mariétou Sarrey, la mère des deux enfants tués en Allemagne par leur papa Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mai 2019 à 02:52 | | 0 commentaire(s)| Un Franco-Allemand du nom de Laurent Fouana a étranglé ses deux enfants, un garçon et une fille âgés de 7 et 3 ans respectivement, renseigne Walfadjri. Sa femme, Bébé Thiaré, une Sénégalaise de 22 ans qui vivait dans le quartier Arafat sis à Rufisque, est blessée également. Elle a été acheminée à l’hôpital.



À Rufisque, maison familiale de Bébé Thiaré, la mère des enfants et ex-épouse du Franco-Allemand, est prise d’assaut par les populations. Une situation tendue et triste. Un des parents de la dame est arrivé en Allemagne, alors que les autorités de l’ambassade du Sénégal en Allemagne sont actuellement sur place pour voir ce qu’il en est de l’affaire.



Aujourd’hui, la volonté des Rufisquois, c’est que la maman de la dame puisse se rendre en Allemagne pour soutenir sa fille blessée et abattue. Pour ce faire, ils sollicitent l’appui des autorités, notamment le ministre de l’Intérieur et celui des Affaires étrangères.

En fait, le couple avait des problèmes. Et Laurent Fouana ne pouvait plus cautionner son divorce avec sa femme. Au cours de la procédure de séparation, la justice a accordé la garde des enfants à la femme, ce qui a rendu furieux le mari. C’est ainsi qu’il s’en est pris à ses deux enfants et les a étranglés avec ses propres mains. La police de Dresden 9, là où ils habitent, est intervenue pour sécuriser la maison. Interpellé, Laurent a reconnu les faits.



