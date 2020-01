Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici comment atténuer vos cernes de manière efficace Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 14:06 | | 0 commentaire(s)| Les cernes sont les ennemis jurés de la plupart des femmes et « comment enlever les cernes » est la question qu’on se pose toutes surtout au réveil ! Si vous voulez apprendre comment en finir avec vos cernes ou au moins comment les atténuer de manière efficace. Je vous propose des astuces de nos grands-mères pour prendre soin du contour de vos yeux ! Lisez moi jusqu’au bout





Le cataplasme de pomme de terre



La pomme de terre à des agents de blanchiment qui réduiront naturellement vos cernes. Pour réaliser cette astuce, coupez finement une rondelle d’une petite pomme de terre crue et épluchée. Coupez la rondelle en deux. Déposez chaque demi-rondelle sur vos cernes et laissez agir pendant 10 minutes.



Le miel



Mélangez 1 c. à café de miel d’acacia avec 100 ml d’eau tiède. Imbibez deux cotons de ce mélange. Laissez poser sous vos yeux pendant environ 10 minutes. Rincez à l’eau claire.



Les sachets de thé vert



Ne jetez plus vos sachets de thé vert ! Laissez-les refroidir au réfrigérateur pendant 5 minutes. Placez ensuite un sachet sous chaque œil pendant 10 minutes, puis retirez-les. Cette astuce va permettre de réactiver la circulation sanguine sous les yeux et donc d’atténuer les cernes.



Les cuillères congelées



Autre méthode très facile à réaliser : La veille, mettez deux petites cuillères au réfrigérateur. Le lendemain, appliquez celles-ci sur vos yeux.



Les glaçons



Préparez deux poches de glace en enveloppant des glaçons dans un tissu que vous appliquez sur chaque œil.



Un masque à gel pour les yeux



Une astuce aussi très efficace est l’application d’un masque à gel pour les yeux. Placez celui-ci au réfrigérateur pendant toute une nuit. Le lendemain, au réveil, posez-le 5 à 10 minutes sur vos yeux afin de décongestionner les yeux et lutter contre les cernes.



Le concombre



Les tranches de concombre sont utilisées depuis des siècles par nos grands-mères pour réduire les poches et les cernes sous les yeux. Cet aliment composé à 95 % d’eau est une incroyable source d’hydratation. Il apporte également du cuivre, ce qui favorise la formation de collagène. Si vous voulez suivre cette astuce, il vous suffit de couper deux tranches de concombre et de les laisser refroidir pendant 1 heure minimum au réfrigérateur. Ensuite, allongez-vous, en maintenant la tête légèrement surélevée, et placez une tranche de concombre sur chaque cerne pendant 10 à 15 minutes, en gardant les yeux fermés.



Le marc de café



Dans un bol, mélangez 1 c. à café de yaourt avec 1 c. à café de marc. Mettez votre préparation au réfrigérateur pendant 1 heure minimum. Appliquez ensuite ce soin sur vos cernes. Laissez poser pendant 10 minutes, puis rincez délicatement à l’aide d’un coton. Vous pouvez faire ce soin anticernes 1 fois par semaine.



Le lait



Imbibez 2 compresses de lait de vache demi-écrémé froid. Laissez-les poser pendant 10 minutes sous les yeux. Cette astuce de grand-mère va rebooster votre regard rapidement !



Florence Bayala



