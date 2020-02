Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici comment nettoyer très facilement les brûleurs à gaz de votre gazinière Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2020 à 14:42 | | 0 commentaire(s)| Si vous avez aussi une gazinière, vous savez que nettoyer les brûleurs à gaz n’est pas une tâche divertissante et que ce n’est pas simple non plus. C’est pourquoi nous sommes ravis de savoir que cette astuce existe : elle rend la tâche bien plus simple. Ainsi nettoyer la cuisine devient vraiment facile !





Lorsque vous cuisinez beaucoup, ce n’est pas juste une question de temps pour que vos brûleurs à gaz deviennent sales. Si vous ne les nettoyez pas régulièrement, ceci peut devenir une tâche fastidieuse.



Le savon de Marseille



Si vos brûleurs ne sont pas trop sales, plongez-les dans de l’eau additionnée de savon de Marseille. Frottez-les et replongez-les quelques minutes dans la solution avant de les rincer et de les sécher. Remettez-les en place et allumez. Les brûleurs devraient être opérationnels.





Ce dont vous avez besoin : du bicarbonate



- 3 cuillères à soupe de bicarbonate



Dans un petit récipient, mettez le bicarbonate. Ajoutez une cuillère à soupe d'eau dedans. Mélangez pour faire une pâte. Avec une éponge, prélevez un peu de cette pâte. Frottez les brûleurs avec l'éponge. Rincez les brûleurs à l'eau claire. Avec un chiffon, essuyez-les et replacez-les sur la gazinière. Résultat Et voilà, les brûleurs de votre cuisinière à gaz sont maintenant parfaitement propres



Pourquoi ça marche ? Ce traitement est très efficace quand la graisse a brûlé ou a eu le temps de sécher sur les brûleurs. En effet, le bicarbonate de soude est légèrement abrasif et permet de désincruster la graisse facilement et sans effort.



Le liquide vaisselle



Simple, rapide et efficace, le liquide vaisselle permet de désencrasser vos brûleurs à gaz. Il suffit de les gratter avec une éponge imbibée d’eau et de liquide vaisselle – et d'un peu d'huile de coude, évidemment – et de les rincer abondamment. Séchez-les et remettez-les en place.











Yolande Jakin



Accueil Envoyer à un ami Partager