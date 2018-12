Voici comment obtenir un joli sourire avec des produits naturels

Les bars à sourire ne vous disent rien qui vaille, je peux comprendre. Les fausses bonnes idées pour blanchir les dents, à base de citron vert et de liquide vaisselle non plus…et vous avez entièrement raison.



Pour garder ou pour obtenir des dents blanches, nul besoin de les décaper au laser ou au détergent. Il existe plusieurs produits naturels efficaces, à acheter prêts à l’usage en supermarché ou en DIY dans votre magasin bio.



Le charbon

Le charbon est utilisé depuis des siècles pour contrer les ennuis de santé et les soucis esthétiques. Il est notamment efficace pour blanchir les dents. Pur, il est un peu trop puissant, mais certains dentifrices proposent une recette à base de charbon et d’ingrédients naturels à 92 %. Pas d’inquiétude, son goût est le goût mentholé des dentifrices habituels.



Le bicarbonate de soude

Une fois par semaine, trempez votre brosse à dents dans un sachet de bicarbonate de soude au lieu d’utiliser votre dentifrice. Le bicarbonate blanchit les dents de manière efficace et visible dès le premier usage. Cette astuce n’est pas à appliquer plus d’une fois par semaine, car le bicarbonate peut, à la longue, attaquer l’émail des dents.



Les gestes

Aller chez le dentiste n’est pas le divertissement le plus apprécié, mais il est nécessaire pour conserver des dents blanches. Les détartrages réguliers, tous les 6 mois, sont importants, car le tartre rend les dents jaunes. Si vous êtes amateur de thé ou de café, rincez systématiquement votre bouche à l’eau après avoir bu une tasse. Car, malheureusement, ces deux boissons peuvent tâcher les dents.



C’est un conseil facile à donner et une montagne à appliquer, mais il est nécessaire de le préciser : arrêter de fumer rendra vos dents leur blancheur naturelle, qui s’est forcément détériorée avec le tabac.



A éviter même s’ils sont naturels

Le gros sel, l’alliance citron-bicarbonate et le charbon pur sont souvent cités sur Internet comme étant d’excellents blanchisseurs de dents, propos soutenus avec une ponctuation euphorique. Ce que ces sites ne disent pas, est qu’ils sont aussi de formidables décapants qui vieillissent les dents prématurément. Ils sont donc à proscrire. De manière générale, méfiez-vous des articles beauté qui abusent des points d’exclamation.













afriquefemme.com