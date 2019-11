Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici des astuces pour vous permettre de conserver vos bananes plus longtemps Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

Il existe plusieurs astuces de conservation, mais essayez celles-ci…



Comment conserver les bananes



Ne les mettez pas au réfrigérateur tant qu’elles ne sont pas mûres, sinon la peau risque de noircir. Si vous souhaitez les congeler, retirez la peau et coupez-les en rondelles. Conservez-les dans une boîte hermétique avec couvercle. Vous devez attendre que vos bananes décongèlent avant de les manger.



Utilisez le papier cellophane pour les garder longtemps



Entourez leur tige de papier cellophane, et uniquement leurs tiges. C’est par cette porte d’entrée que leur mûrissement s’accélère.



Ne mélangez pas la banane avec certains fruits



Dans votre corbeille, ne mettez pas vos bananes avec d’autres fruits comme la pomme, la poire, la kiwi, la figue, la pêche… qui dégagent un gaz (éthylène) qui accélère leur maturation.



Ne les mettez pas ensemble



Évitez de les laisser ensemble, elles ont besoin d’espace et d’air libre. Côte à côte, les bananes profitent toutes de l’éthylène dégagé et mûrissent plus vite. Le mieux est de les disposer à plat, pas trop proches l’une de l’autre.











Yolande Jakin



