Voici l'arrêté portant suspension des autorisations de faire de la musique, des chants, et danses dans les débits de boissons(Documents) Le Gouverneur de Dakar Al Hassan Sall a sorti un autre arrêté portant suspension des autorisations de faire de la musique, des chants, et danses dans les débits de boissons. Ceci entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Décembre 2020 à 19:32





