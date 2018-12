Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici l'homme qui a abattu Oussama ben Laden Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018 à 18:04 | | 1 commentaire(s)| Le soldat d'élite des Navy Seals qui a tué Oussama ben Laden en 2011 va révéler son identité dans un documentaire diffusé par Fox News, mardi 11 novembre. Mais le «Daily Mail» a devancé la chaîne américaine en révélant en exclusivité le nom et le visage de l'Américain: il s'agit de Rob O'Neill, 38 ans, un vétéran aux multiples décorations qui a pris sa retraite après seize années de service.





Le journal britannique publie une interview exclusive du père de Rob, Tom O'Neill: «Les gens se demandent si nous avons peur que l'Etat islamique vienne nous chercher parce que Rob s'exprime publiquement. Je leur réponds que je vais peindre une grande cible sur ma porte d'entrée et leur demander de venir», clame-t-il. Rob O'Neill, qui a pris part à 400 opérations sur le terrain, a tué plus de 30 combattants au cours de ces opérations. Il a été personnellement remercié d’avoir abattu Oussama ben Laden de trois balles dans la tête, le 2 mai 2011.



Le documentaire, intitulé «L'homme qui a tué Oussama ben Laden», sera diffusé en deux parties, les 11 et 12 novembre. Le Navy Seal racontera notamment «les derniers moments du chef terroriste et ce qui s'est passé lorsqu'il a rendu son dernier souffle», explique la chaîne dans un communiqué. O'Neill évoquera également son retour à la vie civile. Le jeune retraité se confiera sur son sentiment de solitude, ses soucis de santé et les menaces que lui et ses proches ont reçues de la part de l'Etat islamique.















