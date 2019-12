Voici l’homme qui a esroqué Gana Guèye de plus de 3,2 milliards FCfa Laurent Gutsmuth, l’agent mandaté pour le transfert de Gana Guèye d’Everton au Paris-Saint-Germain, n’a pas versé la somme de 5 millions d’euros (3,2 milliards FCfa), destinées aux personnes qui ont participé à ce transfert. Le frère de l’international Sénégalais a décidé de saisir la justice.



Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 12:13

Laurent Gutsmuth est aussi l’agent des joueurs sud-américains du Paris Saint-Germain. Il participe à leurs transferts pour y gagner ses commissions. Son nom était déjà apparu dans les dossiers Javier Pastore ou Thiago Silva. Il a aussi refait surface lors du transfert de Dani Alves vers le club parisien.



Licencié en France, il utilise son réseau sud-américain formé lors de son séjour là-bas, pour ouvrir une porte aux agents du continent outre-atlantique afin de contourner l’interdiction d’exercer en France. Il fallait obligatoirement avoir une licence FFF ou une autorisation et Dinorah Santa Ana Da Silva et sa société n’en avaient pas. Ce qui était un avantage pour Laurent Gutsmuth qui en dispose.



Ainsi, celui qui est également directeur de la société Sports & Co et ancien agent de Bacary Sagna, joue le rôle de représentant du joueur dans l’hexagone, sans pour autant rentrer dans le cercle des négociations. En bref, le PSG et l’agent sud-américain s’accordent sur les termes du contrat, le salaire, les primes et les conditions. Laurent Gutsmuth, lui, finalise la transaction, commission à la clé.



Pour le cas Gana Guèye, selon une source citée par SoccerLink, l’agent mandaté dans ce dossier n’a pas jusqu’à présent versé les sommes convenues aux personnes qui ont participé à la réalisation de ce transfert. Mis au courant de l’imbroglio, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont tenté à plusieurs reprises de régler ce litige, affirme une source interne au club, révélant même que des échanges ont eu lieu pour essayer de trouver une issue favorable, mais en vain. Et que le club parisien ne souhaiterait plus travailler avec Laurent Gutsmuth et apporterait tout son soutien à la famille de Gana Guèye.











Parisfans.fr

