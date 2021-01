Voici la femme sénégalaise qui conduit un bus...Mon mari, ma belle famille...

Une femme conductrice de bus de transport en commun on en voit au Sénégal mais rarement. Ami Collé Diongue en est une. C'est pourquoi leral a porté son choix sur elle en la désignant femme de la semaine. Retrouvée au terminus de la ligne 77 qu'elle conduit, Ami a confié à notre reporter qu'elle a commencé à conduire en 1967. Et avec l'aide de son mari qui est d'ailleurs son collaborateur, elle s'en sort pas mal. Quid de sa belle famille, elle affirme que la famille de son époux accepte son choix, et respecte son travail. Ses collègues ont fait des témoignages sur elle avant qu'elle ne revienne sur les difficultés qu'elle rencontre sur le terrain et ses projets.