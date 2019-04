Voici la liste complète des membres du nouveau Gouvernement Après des heures d’attente, la composition du nouveau gouvernement est désormais connue. La liste a été rendue publique par le secrétaire général du gouvernement Maxime Jean Simon Ndiaye qui était à côté du Premier ministre au palais présidentiel.

1. Sidiki Kaba, Ministre des Forces armées



2. Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’Intérieur



3. Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Finances et du Budget





4. Amadou Ba, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur



5. Me Malick Sall, garde des Sceaux, Ministre de la Justice





6. Mansour Faye, du développement communautaire, de l’équité sociale et Territoriale



7. M. Mactar Cissé, Ministre du Pétrole et des Energie





8. Mariama Sarr, Fonction publique et du Renouveau du service public



9. Oumar Youm, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement

10. Amadou Hott, Ministre de l’Economie, Plan et Coopération



11. Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale





12. Moussa Baldé, Ministre de l’Agriculture et équipement Rural



13. Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Eau et de l’assainissaient



14. Ndeye Sali Diop Dien, Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants

15. Alioune Sarr, Tourisme et des transports aériens



16. Aminata Mbengue Ndiaye, Ministre des pêches et de l’Economie Maritime

17. Mamadou Talla, Ministre de l’Education Nationale



18. Oumar Gueye, Collectivité Territoriale et de l’aménagement du territoriale



19. Cheikh Oumar Hann, Ministre de l’Enseignant Supérieur, de la recherche et de l’Innovation

20. Moustapha Diop, Ministre Développement industriel et des PME



21. Abdou Karim Sall, Ministre de l’environnement et du développement durable





22. Sophie Gladima, Ministre des Mines et de la Géologie



23. Mactar Ba, Ministre des Sports





24. Samba Diobene, Ka, Ministre élevage et des productions Animales



25. Samba Sy, Ministre du travail, dialogue sociales et des organisations professionnelles et des relations avec les Institutions





26. Abdou Karim Fofana, Ministre de l’Urbanisme du logement et de l’hygiène public

27. Aminata Asome Diatta, Ministre Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises

28. Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication



29. Ndéné Fatoumata Tall, Ministre de la Jeunesse





30. Zahra Iyane Thiam, Ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et Solidaire



31. Dame Diop, Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat





32. Ndeye Tické Ndiaye Diop, de l’économie numérique, des Tic et Communication.





La liste des secrétaires d’Etat



Moise Ndiare Gueguane Sarr, Secrétaire d’Etat auprés du ministre des affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’Extérieur

Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’Etat auprès garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé des Droits Humains et de la Bonne Gouvernance



Mayacine Camara, Secrétaire d’Etat, auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du Réseau ferroviaire



