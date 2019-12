Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Voici la nouvelle bourde ultra gênante d'Aya Nakamura Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019 à 13:01 | | 0 commentaire(s)| Aya Nakamura était invitée à la grande soirée du Téléthon vendredi pour apporter son soutien et inciter les Français notamment ses fans à donner pour la bonne cause. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu. Alors que Nagui qui présentait la soirée lui demandait d’inciter ses fans à faire des dons, Aya Nakamura les a… remerciés.



«Chaque jour, je reçois beaucoup d’amour, beaucoup de soutien. Merci de m’encourager dans tout ce que je fais. C’est super important. Cela me booste», a-t-elle déclaré. Plutôt surpris, Nagui l’a relancée. «Et pour le Téléthon ?», a-t-il insisté. La chanteuse, sans doute consciente de sa bourde et mal à l’aise, s’est reprise maladroitement sur un ton plutôt hésitant. «Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper euh…. Il faut aider les gens alors je vous invite à appeler le 3637 !»



Sur Twitter, les réactions pas vraiment sympathiques se sont multipliées. « À 2 doigts de promouvoir son prochain concert… », « Très gênant ! », « Le fameux syndrome François Feldman », « Peut être qu’elle pensait être dans Taratata », Elle fait donc son autopromo pendant le Téléthon. Détendue », a-t-on pu lire. Pas sûr que la chanteuse venue pour soutenir une cause importante apprécie.



