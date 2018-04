Voici la nouvelle la task-force de Idrissa Seck

Suite au départ de plusieurs de ses lieutenants, Idrissa Seck a procédé ce week-end, à l’occasion d'un « séminaire programmatique » à Saly, au remodelage de son secrétariat national du Rewmi. Les caciques qui lui sont restés fidèles, conservent leurs postes tandis que d’autres font leur entrée dans le saint des saints.



Ainsi, apprend-on de « L’Observateur », Déthié Fall reste vice-président du parti, donc n°2 du Rewmi. Dr Abdourahmane Diouf dont les qualités sont chantées par toute la classe politique, assure en plus de son rôle de porte-parole du parti, celui de chargé des cadres. Yankhoba Diatta concerne également son poste de secrétaire chargé de la vie politique.



Pape Abdou Mané qui assurait jusque-là le rôle d’attaché de presse d’Idrissa Seck, a été bombardé secrétaire chargé des relations avec la presse. Certaines figures jusque-là méconnues du grand public, vont aussi partager la table avec le chef. Il en est ainsi de Idrissa Tall, qui assure le poste de trésorier du parti, Aly Séllé Diop, Aly Séllé Diop, président du pool des plénipotentiaires, chargé de la massification, de la planification et de la représentation, Mory Guèye, chargé de la jeunesse, Penda Mbow, chargée de la jeunesse féminine, Mactar Sèye, chargé de la formation. D’autres noms ont aussi rejoint le Secrétariat national. Parmi eux, Fatou Sock, Me Ndèye Fatou Ndiaye Touré, Aly Tounkara, Aminata Ndiaye.