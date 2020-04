Voici la position la plus dangereuse pour l'homme au lit

Si pour de nombreux hommes, avoir la femme sur le dessus lors d'un rapport sexuel est une source d'excitation, elle pourrait également leur être fatal.



En effet, des scientifiques ont récemment annoncé que lorsque la femme est sur l'homme, cette position peut engendrer plus facilement des fractures du pénis. Si l'objet de cette étude peut prêter à rire, elle n'en demeure pas moins sérieuse. Selon des rapports médicaux provenant des quatre coins du globe, les fractures du pénis sont assez fréquentes et dans la majorité des cas elles sont causées par cette position sexuelle.





C'est donc la position de "l'Andromaque" qui remporte la palme côté dangerosité, avec 50% des cas de fractures du pénis. Pourquoi ? La femme est en appui sur l'engin : se positionner un peu trop en avant ou en arrière lors d'un mouvement et "crac".



Le missionnaire, la position la plus "secure" ?



Lors d'un rapport sexuel, si elles sont un peu moins dangereuses, ces deux positions restent "à risque". Il s'agit de la levrette et... du missionnaire.



La recherche a comparé différentes positions et, contre toute attente, il s'est avéré que la position la plus sûre pour l'homme n'était pas le bon vieux "missionnaire". En effet, cette position peut également conduire à une fracture du pénis. 21% des cas recensés de fractures sont en effet liés à cette position sexuelle.



S'il y a bien un enseignement à retirer de cette étude, c'est le suivant : en étant conscient de ces risques et en y prêtant un tant soit peu attention, on peut au moins réduire les risques d'accident. Retrouvez plus de détails dans la vidéo.



Cette fois-ci vous serez prévenu !