Voici le 11 de la CAN 2019 : le Sénégal place 5 joueurs

Le Caire, 20 juil (APS) – Battue (0-1) en finale de la CAN 2019 par l’Algérie, l’équipe du Sénégal a placé cinq joueurs dans l’équipe type de la compétition mise en place par la Commission technique de la Confédération africaine de football (CAF).



En défense, les experts de la CAF ont sélectionné Lamine Gassama, Youssouf Sabaly et Kalidou Koulibaly, pourtant suspendu en finale pour cumul de cartons.



Au milieu de terrain, ils ont sélectionné Idrissa Gana Gueye et en attaque Sadio Mané, auteur de trois buts lors de la compétition.



Krépin Diatta de l’équipe du Sénégal, qui a remporté le prix du fair play, a été décoré du Prix du meilleur jeune joueur de la compétition.



Voici le 11 de la CAN 2019 :

Rais Mbolhi (Algérie) – Lamine Gassama, Yassine Meriah (Tunisie), Kalidou Koulibaly et Youssouf Sabaly – Adlène Guédioura (Algérie), Idrissa Gana Gueye et Ismael Bennacer (Algérie) – Riyad Mahrez (Algérie), Odio Ighalo (Nigeria) et Sadio Mané (Sénégal.



L’attaquant nigérian est le meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations, tandis que l’Algérien Bennacer a été élu meilleur joueur de la 32-ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.



