Voici le CV de Mme Aminata Sow, nouvelle Déléguée générale de la Protection sociale et de la Solidarité nationale (DGPSN) Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 13:18 | | 0 commentaire(s)| Mme Aminata Sow, nouvelle Déléguée générale de la Protection sociale et de la Solidarité nationale (DGPSN) depuis le 18 décembre 2019 jouit d'une expérience de 25 ans dans le Secteur privé et dans l'administration publique. Cadre financier et comptable, sa formation de haut niveau en management et dans les domaines de la finance, de la comptabilité et de la protection sociale lui a permis de gérer avec professionnalisme le Fonds national de Crédit pour les femmes pendant 7 ans. Elle est une militante de la première heure de l'APR à la Patte d'oie et membre de la Convention des Cadres Républicains.

Mme Aminata Sow a pour ambition que chaque Sénégalais(e) sente le soutien et la protection de l’Etat.

Après son baccalauréat série scientifique (série D) sciences naturelles, mathématiques, physique et chimie en 1989, Mme Aminata Sow, 52 ans, a poursuivi ses études avant d'obtenir successivement son diplôme en comptabilité, puis son master en ingénierie financière. En 2013, elle obtient son M.B.A. INTERNATIONAL à l'université Paris 1 Sorbone.



Pour ce qui est son expérience professionnelle, Mme Aminata Sow a obtenu son premier contrat de travail à la Sonatel en 1996. Ensuite, elle rejoint TRANSTECH INDUSTRIES S.A comme Chargée de la comptabilité générale. En 2005, elle devient le Chef administratif et Comptable MCPK (Marché Central au Poisson de Kaolack, Projet Sénégalo - japonais)



Sa première nomination est intervenue en Juillet 2012. Elle sera la Directrice nationale du Fonds national de Crédit pour les Femmes (FNCF) au Ministère en charge de la Femme jusqu'au mois de décembre 2019. Désormais, elle occupe le poste de la Déléguée générale de la Protection sociale et de la Solidarité nationale (DGPSN).





CURRICULUM VITAE





Mme AMINATA SOW, 52 ans, Manager, Cadre financier et comptable





***EXPERIENCE PROFESSIONNELLE***





Depuis le 18 décembre2019 : Déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale



Juillet 2012- décembre 2019 : Directrice nationale du Fonds national de Crédit pour les Femmes (FNCF) au Ministère en charge de la Femme



A partir du 05/12/2005 : Chef comptable NOVEL SENEGAL S.A. : Responsable de la comptabilité, des finances et du reporting à la société mère



Du 07/11/2003 au 30/11/2005 : Chef administratif et Comptable MCPK (Marché Central au Poisson de Kaolack, Projet Sénégalo - japonais) : Responsable de la comptabilité et de la gestion des ressources humaines



Du 01/06/1998 au 31/08/2003 : Chef Comptable Holding Guy Gi S.A

Chargée de la comptabilité générale et de la paie



Du 01/03/98 au 31/05/98 : Engagement à l’essai à HOLDING GUY GUI S.A.



Du 01/08/97 au 28/02/98 : Contrat de travail à TRANSTECH INDUSTRIES S.A.

Chargée de la comptabilité générale et de la paie



Du 16/12/96 au 31/03/97 : Contrat de travail à TRANSTECH INDUSTRIES S.A.

Chargée de la comptabilité générale



Du 13/06/96 au 13/08/96 : Stage au Cabinet G.T.I Expertise





Du 14/11/95 au 29/02/96 : Contrat de travail à la SONATEL

En assistance au Chargé de la comptabilité internationale : Gestion des balances de trafics avec les sociétés étrangères de télécommunication





Du 23/10/95 au 14/11/95 : Stage à la SONATEL





***DIPLOMES OBTENUS ET FORMATIONS***



2013 : M.B.A. INTERNATIONAL Paris Dauphine-Paris 1 Panthéon- Sorbone

Unités d’enseignements : Management transversal, Marketing et Management international, Environnement économique international, Management comptable, Finance d’entreprise, Systèmes d’informations, Outils d’aide à la décision, Management des Ressources humaines, Management interculturel, Organisation et Stratégie, Projet professionnel



2008 : MASTER II EN INGERIERIE FINANCIERE

2007-2008 : Formation au Master en Ingénierie financière à L’ISM (Institut Supérieur de Management) de Dakar



2001-2003 : DIPLOME SUPERIEUR COMPTABLE (DSC)

Diplôme d’Etat organisé par l’ISG de la faculté des sciences économiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar



Unités d’enseignements : Comptabilité des sociétés, Comptabilité analytique, Recherche Opérationnelle, Statistiques, Mathématiques financières, Gestion financière, Marketing, Economie d’entreprise, Fiscalité directe, Fiscalité indirecte, Droits d’enregistrement, Code des Obligations Civiles et Commerciales, Droit du travail, Droit des affaires (OHADA), Procédure civile, Droit pénal.



1995 : DIPLOME ELEMENTAIRE COMPTABLE (DEC)

Unités d’enseignements : Comptabilité générale, Micro économie, Macro économie, Droit, Technique de correspondance





1989 : BACCALAUREAT série scientifique (série D) sciences naturelles, mathématiques, physique et chimie





























***Attestations et certificats de formation***





2007 : Attestation de formation en « Maîtrise et affirmation de soi : L’assertivité » à CEGOS-Paris





2013 : Certificat de formation en Finances islamiques dans le cadre d’un partenariat Ministère de l’Economie et des Finances du Sénégal avec l’Institut de Recherches et de Formation de la BID

2016 : Attestation de formation au module « Passation des marchés publics : cadre législatif et institutionnel, exécution et suivi des contrats » à CIFRECOM-Sénégal





2018 : Attestation de formation en « Coaching, culture organisationnelle, Leadership et Gestion Axée sur les résultats » dans le cadre d’un partenariat le Ministère en charge de la femme et la Coopération italienne





2018 : Attestation de formation en « Protection sociale » dans le cadre d’un partenariat entre la Banque mondiale et le Ministère en charge de la Femme







***INFORMATIONS DIVERSES***



Mémoire Master II en finances : Relation Banque entreprise : quelles perspectives pour les PME au Sénégal



Langues : Français : lu, écrit, parlé

: Anglais : niveau passable

: Puular : lu et parlé

: Ouoloff : lu et parlé

Informatique : EXCEL, WORD, MS-PROJECT, SAARI, CIEL- COMPTA































