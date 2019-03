Voici le Gouvernement apolitique de Macky Sall… Des analystes politiques ont fait état dans leurs récentes sorties du nouveau gouvernement de Macky Sall après sa réélection, avec plusieurs profils comme Premier ministre (PM)…



Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2019 à 11:34 | | 1 commentaire(s)|

Les premiers cités comme premiers ministrables sont Mouhamadou Makhtar Cissé, Aly Ngouille Ndiaye, Mimi Touré…Ils sont suivis de Mankeur Ndiaye, et Amadou Bâ.



Tout porte à croire que le Président Macky Sall ne fera pas un gouvernement très politisé vu les enjeux de l’émergence. Et maintenant pour ce qui est de ceux susmentionnés comme Premiers ministres :



Mankeur Ndiaye qui a quitté le gouvernement pour entamer de nouvelles fonctions onusiennes, ne pourra pas revenir sinon Macky ne l’aurait laissé partir. Ensuite, il y a ses problèmes avec Condé.



Makhtar Cissé fait du bon boulot à la Senelec. Il faut le laisser là-bas.



Amadou Bâ doit régler son problème avec ses camarades à Dakar. Et puis un chef ne veut pas d’un ambitieux comme Premier Ministre.



Mimi qui est restée fidèle après son limogeage, peut attendre les Législatives pour remplacer Niasse qui va partir. Il ne tient plus.



Aly Ngouille Ndiaye peut espérer une promotion avec un autre ministère de souveraineté comme la Justice ou même les Affaires Étrangères.



Les alliés resteront car il y a les Locales puis les Législatives à venir. Peut-être une nouvelle figure pour remplacer certains ministres incompétents.



Serigne Mbaye Thiam qui a créé beaucoup de problèmes à l’éducation. Aminata Mbengue ne partira pas, de même que Samba Sy du PIT. Les perdants seront remerciés comme lors des Législatives.



Augustin Tine peut sauver sa peau à cause de sa confession, contrairement aux autres responsables de Thiès, à l’exception du ministre du Commerce, Alioune Sarr qui est de l’AFP.



Il en sera de même pour ceux de Ziguinchor. On ne peut pas limoger tous les chrétiens. Benoît Sambou et Bampassy ne sont plus ministres. Il n’y a que Maxime Jean Simon Ndiaye qui est Secrétaire général de la Présidence.



Les nouveaux souteneurs



Baldé, Gadio, Aissata Tall, Fada … ont peu de chance d’entrer dans le nouveau gouvernement qui ne sera pas un gouvernement 100 pour 100 politique comme l’actuel.

Il y aura de nouvelles têtes Apr. Ceux qui ont largement gagné chez eux.













Oumar Cissé, juriste

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos